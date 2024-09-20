Тамбиев — о победе над московским «Динамо»: «Очень много борьбы, причем жесткой и на грани фола»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:1).

«Сложный матч. Очень много борьбы, причем жесткой и на грани фола. Много удалений. Второй период получился достаточно скомканным. Ребята молодцы, что прислушались в раздевалке и в третьем периоде сделали то, что я попросил их сделать. Мы играли в большинстве, но «пять на пять» получилось скомкано: кто-то играл, кто-то сидел», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» набрал 7 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Динамо» с 4 очками — на 10-й строчке «Запада».

В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Амуром». Обе встречи пройдут 22 октября.