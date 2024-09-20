Сергей Козлов — об Артемьеве, заказчике убийства Сыча: «Властный, жесткий, требовательный»
Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем арбитре Александре Артемьеве, который, по версии следствия, стал заказчиком убийства президента ФХР Валентина Сыча.
— По версии следствия, заказчик убийства — хоккейный арбитр Александр Артемьев. Что за персонаж?
— Близко мы никогда не общались, все на уровне: «Привет» — «Привет». Познакомились в начале 90-х на детском турнире в Пензе, куда пригласили арбитров из разных городов. Артемьев — главный, я — линейный. Но в официальных матчах в одной бригаде не судили.
В 1992-м на смену чемпионату СССР пришла МХЛ, и арбитры решили отделиться, создать свою ассоциацию. Организатором и идейным вдохновителем этого процесса был Артемьев. А когда после отставки Владимира Петрова в федерации начались разброд и шатания, метил еще выше, в руководство ФХР.
— Кажется, у Артемьева бизнес был?
— Да, автобаза в районе Жулебино. И там, и в РКС — Российской коллегии судей, где занял пост председателя, работал в связке с женой-бухгалтером. Доходило до смешного. Артемьев приезжал с ней в Кузьминки, арбитры садились к ним в машину и отчитывались за командировки, получали суточные, подписывали разные документы.
— Дочь Сыча сомневается, что Артемьев мог заказать ее отца. Ваше мнение?
— Александр — вожак по натуре. Властный, жесткий, требовательный. Очень амбициозный, нахрапистый. Да другой бы отделение судей от федерации и не продавил... А что на самом деле случилось, причастен он к убийству или нет, я не знаю.
— Видели Артемьева после тюрьмы?
— Нет.
— Его приговорили к 15 годам. Сколько отсидел?
— Меньше. Сначала это кому-то не понравилось, и Александра отправили обратно за решетку. Потом все-таки освободили. Но уже были проблемы со здоровьем, очень плохо выглядел. Вскоре умер.
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