Нападающий «Ак Барса» Петан заявил, что ему нравится погода в Казани

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан высказался об итогах матча с «Барысом» (5:0) в ФОНБЕТ КХЛ и заявил, что ему нравится погода в России.

«Вторая подряд «сухая» победа? Круто! Наверное, одна из лучших игр вратаря, если вообще не лучшая из тех, что я видел! Надеюсь, Мифтахов будет продолжать в том же духе. Получаю удовольствие, когда играю вместе с ним. Билялов? Он в порядке, готов, 100 процентов. Как только будет возможность, он сыграет как надо.

С командой отлично общаемся. Особенно когда идет такая победная серия, это очень помогает в становлении команды, повышает микроклимат. Что мне нравится в Казани? Первое, что приходит на ум, — это классная погода. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее, но с погодой нам повезло. Конечно, также отмечу дружный коллектив, парни ко мне очень здорово относятся, во всём помогают. Поэтому быстрее вливаюсь», — цитирует Петана Metaratings.

29-летний канадец ранее выступал в структурах клубов НХЛ «Виннипег Джетс», «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». В нынешнем сезоне Петан дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса», на его счету 6 (2+4) очков в 5 матчах регулярного чемпионата.