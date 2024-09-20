Сергей Козлов: «Любимое выражение Цыгурова в адрес судей: «Продались за кусок колбасы!»
Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликтах с тренерами.
— С тренерами у вас конфликты были?
— С Тихоновым однажды прямо во время матча разругался. Что-то ему не понравилось в моих действиях. Напихал. Я огрызнулся: «Да идите вы!» А когда игра закончилась, мне так стыдно стало! Подумал: кто я — и кто Тихонов? Какое имею право грубить уважаемому человеку? С того момента в спорных ситуациях — хоть с тренерами, хоть с руководителями клубов — старался держать себя в руках. Даже если слышал что-то обидное.
— Например?
— Ну с Цыгуровым всегда было непросто. Резкий, вспыльчивый, высокомерный. Любимое выражение в адрес судей: «Продались за кусок колбасы!» А Белоусов вообще мог демонстративно пройти мимо, не поздороваться. Тоже взрывной. Правда, отходчивый.
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