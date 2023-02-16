Форвард «Витязя» Старков: «У нас отличный коллектив, который хочет провести хороший плей-офф»

Нападающий «Витязя» Степан Старков высказался о победе команды над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

«Хорошая игра была, много моментов создали, но при этом достаточно много ошибались в своей зоне. Не знаю, почему Кара поменял имидж. Не сразу узнал его с утра, но ему так лучше. 16-я шайба в сезоне — мой личный рекорд. Хочется как можно дальше забраться в плей-офф.

Чем выше, тем лучше. Нам нужно проводить каждый матч лучше и лучше, а с какого места мы выйдем — не столь важно. Есть время лучше подготовиться. У каждого свой организм. Скоро будет пара выходных. С формой все в порядке. Что касается настроя, то у нас отличный коллектив, который хочет провести хороший плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Старкова.

«Витязь» расположился на шестой позиции в турнирной таблице Запада. Команда набрала 74 очка в 64 матчах. 18 февраля бело-красные сыграют с московским «Динамо».