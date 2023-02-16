Форвард «Витязя» Старков: «У нас отличный коллектив, который хочет провести хороший плей-офф»
Нападающий «Витязя» Степан Старков высказался о победе команды над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).
«Хорошая игра была, много моментов создали, но при этом достаточно много ошибались в своей зоне. Не знаю, почему Кара поменял имидж. Не сразу узнал его с утра, но ему так лучше. 16-я шайба в сезоне — мой личный рекорд. Хочется как можно дальше забраться в плей-офф.
Чем выше, тем лучше. Нам нужно проводить каждый матч лучше и лучше, а с какого места мы выйдем — не столь важно. Есть время лучше подготовиться. У каждого свой организм. Скоро будет пара выходных. С формой все в порядке. Что касается настроя, то у нас отличный коллектив, который хочет провести хороший плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Старкова.
«Витязь» расположился на шестой позиции в турнирной таблице Запада. Команда набрала 74 очка в 64 матчах. 18 февраля бело-красные сыграют с московским «Динамо».
|Западная конференция
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|СКА
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|99
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|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
|27
|37
|62
|10
|Куньлунь
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|21
|43
|48
|11
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|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|64
|38
|26
|85
|2
|Автомобилист
|63
|35
|28
|79
|3
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|4
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|5
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|6
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|35
|28
|77
|7
|Адмирал
|64
|31
|33
|71
|8
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|67
|9
|Амур
|64
|29
|35
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|17.02
|16:30
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Авангард – Нефтехимик
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