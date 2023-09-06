Козлов: «Не скажу, что «Салават» сегодня играл хорошо. Было очень много несвойственных нам ошибок»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:2).

«Не скажу, что мы сегодня играли хорошо. Было очень много несвойственных нам ошибок, очень много потерь, очень много брака в передачах и контроле шайбы. Но ребята молодцы, что нашли путь к победе. Наша игра может быть лучше. И должна быть лучше», — приводит пресс-служба тольяттинского клуба слова Козлова.

Также он поделился мнением о возвращении «Лады» в КХЛ.

«Рад возвращению «Лады» в КХЛ, Тольятти — хоккейный город. Люди очень сильно любят хоккей, постоянно полные трибуны. В то время, когда я играл здесь, всегда были аншлаги и город жил хоккеем. Для меня это родительский дом, приезжаю сюда с теплыми чувствами и воспоминаниями. Огромный плюс для КХЛ, что «Лада» вернулась!» — добавил тренер.

«Салават Юлаев» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. «Лада» расположилась на последней строчке (0). 9 сентября тольяттинская команда сыграет против «Амура», а клуб из Уфы 11 числа встретится с «Металлургом».