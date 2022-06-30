Овечкин: «Я считаю, что команда КХЛ достойна быть в Красноярске»

Овечкин заявил, что в КХЛ должна быть команда из Красноярска

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) должна быть команда из Красноярска.

«Я считаю, что команда КХЛ достойна быть в Красноярске. Знаю как тут болеют. Думаю, что все получится», — сказал Овечкин.

Сегодня, 30 июня, 36-летний россиянин принимает участие в прощальном матче бывшего нападающего сборной России Александра Семина. Встреча проходит в Красноярске на стадионе «Платинум Арена».

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.