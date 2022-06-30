Грицюк считает, что в КХЛ обязательно должна быть команда из Красноярска

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк считает, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) обязательно должна быть команда из Красноярска.

«Нужна ли команда КХЛ в Красноярске? Обязательно. Город-миллионник. О том, что меня позвали на матч узнал в Турции. Позвонил папа и сказал, что меня позвал Семин. Я в такое не поверил. От такого сложно отказаться», — сказал Грицюк.

Сегодня, 30 июня, 21-летний россиянин принимает участие в прощальном матче бывшего нападающего сборной России Александра Семина. Встреча проходит в Красноярске на стадионе «Платинум Арена».

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.