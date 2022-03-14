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Сегодня, 16:03

Нападающий «Трактора» рассказал о подготовке к серии с «Салаватом Юлаевым»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением в преддверии серии второго раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

— Готовимся к серии по плану. Есть определенная система тренировок: занятия на льду, занятия в зале. Готовимся физически, тактически. В целом — ничего нового, — цитирует игрока сайт «Трактора».

— Много ли внимания уделяете сопернику, разбору его игры?

— Да, каждый день какие-то мелочи, детали. Соперник знакомый. В серии будут важны мелкие детали, сейчас обращаем на них внимание.

— Все обсуждают, что у «Салавата Юлаева» не будет легионеров в этой серии. Это будет преимуществом для «Трактора»?

— Отсутствие сильных игроков, конечно, потеря для них. Но пришли другие ребята, которые голодны до побед. Они себя не жалеют, выходят и бьются, поэтому проще не становится.

— Если будут какие-то изменения в составе — это как-то поменяет игру? Или вы готовы играть с любым партнером?

— Это поменяет и игру, и мы готовы играть с любыми партнерами. Мы знаем, что делать. Любой игрок, который приходит, тоже это знает.

Система игры — она одинакова во всех в звеньях. Мы выполняем игровое задание. Какие-то тонкости и детали — это нюансы, которые будут решаться по ходу игры.

— Смотрите ли вы в команде дальше в сторону финала Кубка Гагарина?

— На самом деле нет, не смотрим. Надо сначала обыграть «Салават Юлаев», а потом уже идти дальше.

— Как оценишь игру «Трактора» в первом раунде? Сильно ли изменится тренерское задание и игра команды при подготовке к матчам с уфимцами?

— Мы сыграли уже с «Нефтехимиком», и все разговоры по поводу этой серии, думаю, закончены. Через несколько дней уже матч с Уфой, готовимся к нему.

Какая серия будет — никто не знает. Мы должны подойти в самой лучшей форме, с хорошим настроем, быть готовы тактически. Это наша цель.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/42796-nasha-tsel-podoyti-k-serii-v-luchshey-forme-i-s-khoroshim-nastroem-i-vladimir-tkachev-o-budushem-pro/
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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3. Сал. Юлаев - Трактор
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Ак Барс - Авангард
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Сал. Юлаев - Сибирь
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