Нападающий «Трактора» рассказал о подготовке к серии с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением в преддверии серии второго раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».
— Готовимся к серии по плану. Есть определенная система тренировок: занятия на льду, занятия в зале. Готовимся физически, тактически. В целом — ничего нового, — цитирует игрока сайт «Трактора».
— Много ли внимания уделяете сопернику, разбору его игры?
— Да, каждый день какие-то мелочи, детали. Соперник знакомый. В серии будут важны мелкие детали, сейчас обращаем на них внимание.
— Все обсуждают, что у «Салавата Юлаева» не будет легионеров в этой серии. Это будет преимуществом для «Трактора»?
— Отсутствие сильных игроков, конечно, потеря для них. Но пришли другие ребята, которые голодны до побед. Они себя не жалеют, выходят и бьются, поэтому проще не становится.
— Если будут какие-то изменения в составе — это как-то поменяет игру? Или вы готовы играть с любым партнером?
— Это поменяет и игру, и мы готовы играть с любыми партнерами. Мы знаем, что делать. Любой игрок, который приходит, тоже это знает.
Система игры — она одинакова во всех в звеньях. Мы выполняем игровое задание. Какие-то тонкости и детали — это нюансы, которые будут решаться по ходу игры.
— Смотрите ли вы в команде дальше в сторону финала Кубка Гагарина?
— На самом деле нет, не смотрим. Надо сначала обыграть «Салават Юлаев», а потом уже идти дальше.
— Как оценишь игру «Трактора» в первом раунде? Сильно ли изменится тренерское задание и игра команды при подготовке к матчам с уфимцами?
— Мы сыграли уже с «Нефтехимиком», и все разговоры по поводу этой серии, думаю, закончены. Через несколько дней уже матч с Уфой, готовимся к нему.
Какая серия будет — никто не знает. Мы должны подойти в самой лучшей форме, с хорошим настроем, быть готовы тактически. Это наша цель.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -