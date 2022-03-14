«Вот и все». Защитник Демерс попрощался с «Ак Барсом»

Защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный своему уходу из команды.

«Вот и все, спасибо «Ак Барс», Казань, игроки и персонал команды. Болельщики, вы были невероятны. Большой привет моей легионерской семье — Кэмпферу, Уилу, Барберио, Феру, Линдхольму — братья на всю жизнь», — написал хоккеист.

Демерс перешел в «Ак Барс» в конце декабря 2021 года. Его контракт с казанцами был рассчитан до завершения сезона-2021/22.

В составе «Ак Барса» Демерс провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он отдал 1 ассист. В плей-офф канадец сыграл 4 встречи в серии с «Авангардом» (2:4) и отметился 1 голевым пасом.

В феврале Демерс выступил за сборную Канады на Олимпийских играх.