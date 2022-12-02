Никита Тертышный — о длительной серии без голов: «С этим нужно было как-то справляться — это опыт»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6), в котором он забил первый гол в сезоне.

«Хорошо, что сегодня забили четыре гола, просто нам не хватило правильных действий в обороне. За счет этого Уфа нас наказала — мастеровитая команда, хорошие ребята там играют, но это ничего для нас не значит. Нам нужно играть получше в тех аспектах, в которых нам пока не достает, делать правильную работу, тогда все придет. У нас есть проблески в игре. Все начиналось, в принципе, хорошо, но эти два гола нас немножко подломили сегодня. У нас есть еще матчи до конца регулярного чемпионата, чтобы залезть в зону плей-офф и играть там — это самая главная задача.

До первой заброшенной шайбы потребовалось 36 матчей? На таком уровне для меня это было впервые в карьере. С этим нужно было как-то справляться — это опыт. Все ребята через такое проходили. Главное, что эта безголевая серия закончилась», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.