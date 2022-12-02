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Сегодня, 22:10

Шипачев: «Ты думаешь, я все время буду срать в команду?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вадим Шипачев.
Фото ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Я не знаю, с чем связан прогресс в последних матчах. Думаешь, я все время буду срать в команду или что? Ты мне так говоришь... Посмотрим, что дальше будет. Давай мне еще какое-нибудь говно закинь, — заявил Шипачев.

«Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. «Локомотив» — 3-е место на Западе и 50 очков.

Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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