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Сегодня, 22:22

Знарок: «Шипачев должен играть еще лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Ломокотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, она была сумасшедшей, нам дали энергии. С нашей стороны была хорошая игра, все четыре звена неплохо сыграли.

— В большинстве сегодня команда играла особенно хорошо. Вы уделяли больше внимания этому на тренировках?

— Мы всегда уделяем этому много внимания.

— За счет чего удалось провести два таких разных матча за 3 дня. Крупное поражение от «Сибири» накануне, сегодня победа над сильным соперником. Что поменяли за этот период?

— Ничего не поменяли, сыграли просто грамотно и все. Там нужно было с 1:3 выходить, а тут играли с самого начала хорошо.

— Получится ли так грамотно играть в каждой игре?

— Надеюсь на это, конечно.

— У Вадима Шипачева 7 очков в последних 4 играх. Какие изменения вы видите в его игре?

— Ну, он должен играть еще лучше.

— А может?

— Конечно, почему нет?

— Когда Александр Радулов вернется к играм?

— Сегодня не катался, надеемся, что в будущем матче получится.

— Команда забивает в большинстве уже в 10 матчах подряд. На что был сделан акцент?

— Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды.

Вадим Шипачев. Шипачев: «Ты думаешь, я все время буду срать в команду?»

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22871
Вадим Шипачев
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Олег Знарок
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