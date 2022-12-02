Знарок: «Шипачев должен играть еще лучше»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Ломокотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, она была сумасшедшей, нам дали энергии. С нашей стороны была хорошая игра, все четыре звена неплохо сыграли.
— В большинстве сегодня команда играла особенно хорошо. Вы уделяли больше внимания этому на тренировках?
— Мы всегда уделяем этому много внимания.
— За счет чего удалось провести два таких разных матча за 3 дня. Крупное поражение от «Сибири» накануне, сегодня победа над сильным соперником. Что поменяли за этот период?
— Ничего не поменяли, сыграли просто грамотно и все. Там нужно было с 1:3 выходить, а тут играли с самого начала хорошо.
— Получится ли так грамотно играть в каждой игре?
— Надеюсь на это, конечно.
— У Вадима Шипачева 7 очков в последних 4 играх. Какие изменения вы видите в его игре?
— Ну, он должен играть еще лучше.
— А может?
— Конечно, почему нет?
— Когда Александр Радулов вернется к играм?
— Сегодня не катался, надеемся, что в будущем матче получится.
— Команда забивает в большинстве уже в 10 матчах подряд. На что был сделан акцент?
— Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды.
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Витязь – Северсталь
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