Нападающий «Трактора» Фатеев: «Нам без разницы, какой будет следующий соперник»

Нападающий «Трактора» Егор Фатеев подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-2).

«Была сложная и интересная серия. Наверное, одна из самых интересных. Мы вышли очень сильно заряженными, хотели закончить ее, выполняли тренерскую установку, и у нас получилось.

Нам без разницы, какой будет следующий соперник. Главное, сфокусироваться на нашей игре и хорошо подготовиться», — цитирует игрока сайт КХЛ.