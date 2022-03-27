КХЛ оштрафовала нападающего «Авангарда» Прохоркина

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин получил денежный штраф по итогам пятого матча серии второго раунда плей-офф против «Металлурга».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Николая Прохоркина наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Пока счет в серии 3-2 в пользу команды из Магнитогорска. Шестой матч в серии пройдет 28 марта в Балашихе.