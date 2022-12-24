Николай Коваленко: «В овертайме хоккейный бог наградил нас за те моменты, которые мы создавали весь матч»
Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 ОТ).
«Сегодня обе команды показали очень хороший хоккей, где было много моментов, но и Иван Кульбаков и Андрей Тихомиров были просто красавцами. Мы играли в свой хоккей. Не назову его «открытым», правильнее сказать — комбинационный. «Нефтехимик» сегодня хорошо играли как в атакующей манере, так и хорошо «скручивались» в средней зоне.
В игре, когда вратари поймали кураж, помочь забить гол может только работоспособность. Надо продолжать нагнетать давление на вратаря. Он тоже человек и тоже ошибается.
В меньшинстве хорошо сумели убежать, а перед воротами нам способствовало везение. Хорошо, что шайба дошла до Артема Михеева и он сумел подставить клюшку. А в овертайме хоккейный бог наградил нас за те моменты, которые мы создавали весь матч», — цитирует Коваленко сайт КХЛ.
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