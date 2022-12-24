Алтыбармакян о переходе в СКА: «Команда идет на первом месте. Понятно, что у меня только позитивные эмоции»

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян прокомментировал переход в питерский клуб из «Сочи» в результате обмена.

— Андрей, известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и Роман Борисович — не исключение. Неужели шашлык в Челябинске был настолько восхитительным, что вы скоро оказались в СКА?

— Значит, это сыграло свою роль. На самом деле, заметно, что я прибавил — играю на команду. Даже когда был нелегкий период в «Сочи», старался играть на команду, тянуть ребят за собой. Рад, что пригодился в СКА. Хочу сказать спасибо руководству и тренерскому штабу за шанс играть в родном городе, среди любимых болельщиков. Об этом можно только мечтать.

— Уезжая из Челябинска, вы уже знали, что будете играть плей-офф в родном городе?

— Все вопросы оттуда пошли! Конечно нет. Не было даже разговоров об этом. Мы просто здорово провели время, поняли друг друга и разъехались по клубам. Никаких предчувствий не было. Мне сообщили, я был очень счастлив. Знаю многих ребят в команде — все встретили тепло. Команда идет на первом месте. Понятно, что у меня только позитивные эмоции.

— Многие надеялись, что вы выйдете на лед с той самой клюшкой с конкурса буллитов. Почему все так банально?

— Не знаю, не знаю. Если бы был матч «три на три», то можно было попробовать. А так — шутки остались на Матче звезд. Здесь надо выходить и показывать свою игру. Тем более перед своими болельщиками. Сегодня пришли 12 тысяч. Когда пели гимн, я стоял и немного нервничал, был небольшой мандраж. Но я думаю, что все сложилось шикарно.

— Схема игры сильно поменялась по сравнению с «Сочи»?

— Конечно! Чуть-чуть другая система, но, в принципе, знакомая. Знал, чего здесь требуют. СКА играет в активный хоккей, никто не откатывается, не сваливается, не ждет раскатов. Сразу выходят из-за ворот и бегут вперед. И соперника заставляют выходить из-за ворот. Чем больше мы будем нагнетать, тем больше они будут делать ошибок. Играем в активный хоккей — все ребята здесь могут отобрать, убежать и забить. Есть отличия.

— Номер взяли по году рождения? Или по региону?

— В «Сочи» у меня был 93-й и регион там 93-й. Здесь 98-й и регион 98-й. Думаю, отталкиваюсь от регионов. Но я сам не выбирал — мне дали номер, и он мне улыбнулся. Это мой год рождения и питерский регион.

— Команде-то шашлыками проставляться будете?

— Посмотрим в конце сезона.

— До этого толстеть не рекомендуется?

— Конечно. У нас одна цель.