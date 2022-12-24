Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:15

Алтыбармакян о переходе в СКА: «Команда идет на первом месте. Понятно, что у меня только позитивные эмоции»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян прокомментировал переход в питерский клуб из «Сочи» в результате обмена.

— Андрей, известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и Роман Борисович — не исключение. Неужели шашлык в Челябинске был настолько восхитительным, что вы скоро оказались в СКА?

— Значит, это сыграло свою роль. На самом деле, заметно, что я прибавил — играю на команду. Даже когда был нелегкий период в «Сочи», старался играть на команду, тянуть ребят за собой. Рад, что пригодился в СКА. Хочу сказать спасибо руководству и тренерскому штабу за шанс играть в родном городе, среди любимых болельщиков. Об этом можно только мечтать.

— Уезжая из Челябинска, вы уже знали, что будете играть плей-офф в родном городе?

— Все вопросы оттуда пошли! Конечно нет. Не было даже разговоров об этом. Мы просто здорово провели время, поняли друг друга и разъехались по клубам. Никаких предчувствий не было. Мне сообщили, я был очень счастлив. Знаю многих ребят в команде — все встретили тепло. Команда идет на первом месте. Понятно, что у меня только позитивные эмоции.

— Многие надеялись, что вы выйдете на лед с той самой клюшкой с конкурса буллитов. Почему все так банально?

— Не знаю, не знаю. Если бы был матч «три на три», то можно было попробовать. А так — шутки остались на Матче звезд. Здесь надо выходить и показывать свою игру. Тем более перед своими болельщиками. Сегодня пришли 12 тысяч. Когда пели гимн, я стоял и немного нервничал, был небольшой мандраж. Но я думаю, что все сложилось шикарно.

— Схема игры сильно поменялась по сравнению с «Сочи»?

— Конечно! Чуть-чуть другая система, но, в принципе, знакомая. Знал, чего здесь требуют. СКА играет в активный хоккей, никто не откатывается, не сваливается, не ждет раскатов. Сразу выходят из-за ворот и бегут вперед. И соперника заставляют выходить из-за ворот. Чем больше мы будем нагнетать, тем больше они будут делать ошибок. Играем в активный хоккей — все ребята здесь могут отобрать, убежать и забить. Есть отличия.

— Номер взяли по году рождения? Или по региону?

— В «Сочи» у меня был 93-й и регион там 93-й. Здесь 98-й и регион 98-й. Думаю, отталкиваюсь от регионов. Но я сам не выбирал — мне дали номер, и он мне улыбнулся. Это мой год рождения и питерский регион.

— Команде-то шашлыками проставляться будете?

— Посмотрим в конце сезона.

— До этого толстеть не рекомендуется?

— Конечно. У нас одна цель.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-spartak-priess-konfierientsiia-13/
Андрей Алтыбармакян
ХК СКА
ХК Сочи
0
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Коваленко: «В овертайме хоккейный бог наградил нас за те моменты, которые мы создавали весь матч»

Нападающий СКА Хуснутдинов рассказал, почему главный тренер дал ему прозвище в честь Д'Артаньяна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 17:00
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости