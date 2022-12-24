Главный тренер «Нефтехимика»: «Если отрубить первые десять игр чемпионата, то мы сидели бы плотно в первой четверке»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 ОТ).
«Торпедо» не просто так занимает сейчас 4-е место на Западе. Команда быстрая, агрессивная, создали нам массу проблем. Но мы с честью вышли из этой ситуации. Вытащили матч в концовке основного времени, но, к сожалению, в овертайме упустили игрока и потеряли еще одно очко. Ребята бились друг за друга с желанием, лавка кипела, в раздевалке было жарко.
Что помешало забросить больше одной шайбы? Иван Кульбаков. Создавали стопроцентные голевые моменты, но не зря у голкипера «Торпедо» в этом сезоне такие высокие показатели. Тяжело сегодня было нам пробить его.
Энтони Камара сравнял счет в конце матча, но героем надо быть до конца. От любви до ненависти полшага. Ему тяжело входить сегодня в игру после длительного перерыва, но он сыграл достойно. Конечно, этот пас в овертайме был абсолютно ненужный. Так играть нельзя. Уверен, профессионал сделает выводы.
Андрей Тихомиров готовился к матчу с «Торпедо». Для него эта игра была знаковым событием — сыграть против родной команды в родном городе. Он сегодня показал сегодня свой высокий уровень, оставлял нас в игре.
Большое количество блокированных бросков — это полпобеды. Кирилл Воробьев, который сегодня блокировал семь бросков, и дважды получал повреждения, наш лидер и всегда отличался своими бойцовскими качествами. Но и у «Торпедо» сегодня 16 блокированных бросков — неплохой показатель.
Сегодня были достойные соперники. По потерянным очкам нам всего два очка до восьмого места. Хорошая плотность в таблице Восточной конференции. Если отрубить первые десять игр чемпионата, то мы сидели бы плотно в первой четверке. К сожалению, старт сезона аукается нам до сих пор. Тяжело подняться со дна, но все будет нормально», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Торпедо
|42
|26
|16
|55
|5
|Динамо М
|43
|24
|19
|55
|6
|Спартак
|43
|20
|23
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|43
|17
|26
|42
|9
|Северсталь
|42
|16
|26
|42
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|41
|5
|36
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|42
|28
|14
|60
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|42
|20
|22
|47
|8
|Барыс
|43
|19
|24
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|43
|16
|27
|38
|11
|Нефтехимик
|42
|17
|25
|37
|25.12
|17:00
|
Сочи – Ак Барс
|- : -