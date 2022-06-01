Нападающий Суворов и защитник Денисов перешли в «Северсталь» из минского «Динамо»

Нападающий Александр Суворов и защитник Павел Денисов покидают минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний Суворов следующий сезон проведет в «Северстали» на правах аренды. Также череповецкому клубу перешли спортивные права на 21-летнего Денисова.

В составе минского «Динамо» Суворов дебютировал в КХЛ и в 34 матчах регулярки-2021/22 набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда две игры, «+1».

Денисов выступал за «зубров» с 2019 года. За это время защитник провел 63 матча в КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.