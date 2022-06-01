Президент КХЛ Морозов: «Лига находится в переговорах по продаже прав на трансляции матчей чемпионата КХЛ»

Президент КХЛ рассказал, как проходят переговоры о продаже прав на телетрансляции игр

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, как проходят переговоры о продаже прав на трансляции игр.

«Лига находится в переговорах по продаже прав на трансляции матчей чемпионата КХЛ с несколькими участниками рынка. Наша задача — максимально монетизировать права, поскольку деньги, вырученные от их продажи, в дальнейшем будут распределены между клубами в соответствии с рейтингом. При этом нам важно добиться наибольшего охвата. Мы заинтересованы в глобальном, долгосрочном сотрудничестве, в ходе которого партнер совместно с лигой будет развивать КХЛ, вкладываясь в создание новых медиапродуктов, помимо трансляций матчей, завоевывать новые аудитории и делать наш хоккей популярнее», — цитирует «Чемпионат» Морозова.

Морозов также сообщил, что КХЛ будет рассматривать кандидатуры партнеров, которые присутствуют исключительно в цифровом пространстве.

Ранее сообщалось, что сервис Оkko предлагает один миллиард рублей за право показа КХЛ.

Морозов был избран президентом КХЛ решением совета директоров до 2023 года.