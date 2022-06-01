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Сегодня, 12:46

Федоров: «Никогда не было мыслей поработать в НХЛ»

Тренер ЦСКА Федоров заявил, что у него не было мыслей поработать в НХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что у него никогда не было мыслей поработать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

52-летний россиянин в дебютном сезоне в качестве главного тренера привел московский клуб к победе в Кубке Гагарина.

«Никогда не было мыслей поработать в НХЛ, — приводит слова Федорова Sport24. — Почему? Вы же знаете, как внезапно началась моя тренерская карьера. Поэтому и не было таких мыслей. Тем более про НХЛ. Появились ли они после победы в Кубке Гагарина? Нет, сейчас таких мыслей тем более нет. У меня контракт еще на два года, есть над чем работать. Хотелось бы продолжить победные традиции такого великого клуба, как ЦСКА».

Тренер прокомментировал информацию об интересе со стороны «Детройта».

«Я прочитал заметку журналиста, где было четыре-пять фамилий, включая мою и Игоря Николаевича Ларионова. Прочитал и пошел дальше работать на тренировку. Что бы я сделал, если бы мне позвонил Стив Айзерман? Я бы поднял трубку и сказал: «Рад тебя слышать, Стив». Но потом не факт, что он бы задал мне именно этот вопрос», — сказал он.

Напомним, что Федоров с 1990 по 2003 год выступал за «Ред Уингз», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли.

Ранее The Athletic включил Федорова в число кандидатов на пост главного тренера «Детройта».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-06-01-fedorov-nikogda-ne-bylo-mysley-porabotat-v-nkhl
Сергей Федоров
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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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