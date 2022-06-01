Федоров: «Никогда не было мыслей поработать в НХЛ»

Тренер ЦСКА Федоров заявил, что у него не было мыслей поработать в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что у него никогда не было мыслей поработать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

52-летний россиянин в дебютном сезоне в качестве главного тренера привел московский клуб к победе в Кубке Гагарина.

«Никогда не было мыслей поработать в НХЛ, — приводит слова Федорова Sport24. — Почему? Вы же знаете, как внезапно началась моя тренерская карьера. Поэтому и не было таких мыслей. Тем более про НХЛ. Появились ли они после победы в Кубке Гагарина? Нет, сейчас таких мыслей тем более нет. У меня контракт еще на два года, есть над чем работать. Хотелось бы продолжить победные традиции такого великого клуба, как ЦСКА».

Тренер прокомментировал информацию об интересе со стороны «Детройта».

«Я прочитал заметку журналиста, где было четыре-пять фамилий, включая мою и Игоря Николаевича Ларионова. Прочитал и пошел дальше работать на тренировку. Что бы я сделал, если бы мне позвонил Стив Айзерман? Я бы поднял трубку и сказал: «Рад тебя слышать, Стив». Но потом не факт, что он бы задал мне именно этот вопрос», — сказал он.

Напомним, что Федоров с 1990 по 2003 год выступал за «Ред Уингз», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли.

Ранее The Athletic включил Федорова в число кандидатов на пост главного тренера «Детройта».