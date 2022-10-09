Нападающий «Спартака» Вароне — о поражении от «Витязя»: «Нам нужно действовать увереннее»

Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Наш вратарь сыграл очень хорошо. В конце матча сыграли немного пассивно, нам нужно действовать увереннее и контролировать шайбу вместо того, чтобы играть в защите. Оба вратаря действительно сыграли великолепно. В серии буллитов все может случиться.

— Как бы вы оценили стартовый отрезок сезона для «Спартака»?

— Каждая игра — это вызов. Нам нужно становиться увереннее для того, чтобы больше забивать. Соответственно, набирать очки нужно тоже по максимуму, — цитирует «РБ Спорт» игрока.

После 17 игр «Спартак» занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков.

Следующий матч команды сыграют друг с другом в Москве 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.