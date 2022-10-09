Нападающий «Спартака» Вароне — о поражении от «Витязя»: «Нам нужно действовать увереннее»
Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Наш вратарь сыграл очень хорошо. В конце матча сыграли немного пассивно, нам нужно действовать увереннее и контролировать шайбу вместо того, чтобы играть в защите. Оба вратаря действительно сыграли великолепно. В серии буллитов все может случиться.
— Как бы вы оценили стартовый отрезок сезона для «Спартака»?
— Каждая игра — это вызов. Нам нужно становиться увереннее для того, чтобы больше забивать. Соответственно, набирать очки нужно тоже по максимуму, — цитирует «РБ Спорт» игрока.
После 17 игр «Спартак» занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков.
Следующий матч команды сыграют друг с другом в Москве 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -