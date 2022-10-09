Вудкрофт остался разочарован игрой минского «Динамо» в матче с «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

«Я разочарован результатом. Дважды мы догоняли по счету, в третьем периоде хотели сыграть лучше, но удаление на четыре минуты Никиты Пышкайло сломало игру.

Не думаю, что в концовке нам не хватило энергии. Скорее дело в том, что торпедовцы хорошо оборонялись. Нам немного не повезло на вбрасывании, когда пропустили четвертую шайбу", — приводит слова тренера сайт КХЛ.