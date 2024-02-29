Нападающий «Спартака» Морозов поделился ожиданиями от противостояния с «Северсталью» в плей-офф КХЛ

Форвард «Спартака» Иван Морозов поделился ожиданиями от противостояния в первом раунде Кубка Гагарина с «Северсталью».

«Нам надо хорошо играть в свой хоккей, благодаря чему не придется остерегаться «Северсталь». Тренерский штаб указал на все их сильные стороны. У них в составе много игроков, кто может забить-отдать. Тут самое важное — какой мы хоккей им предложим, и от этого уже будет результат», — приводит слова Морозова Legalbet.

Первый матч «Спартака» и «Северстали» в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 пройдет 29 февраля в Москве. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.