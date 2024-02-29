Нападающий «Спартака» Морозов поделился ожиданиями от противостояния с «Северсталью» в плей-офф КХЛ
Форвард «Спартака» Иван Морозов поделился ожиданиями от противостояния в первом раунде Кубка Гагарина с «Северсталью».
«Нам надо хорошо играть в свой хоккей, благодаря чему не придется остерегаться «Северсталь». Тренерский штаб указал на все их сильные стороны. У них в составе много игроков, кто может забить-отдать. Тут самое важное — какой мы хоккей им предложим, и от этого уже будет результат», — приводит слова Морозова Legalbet.
Первый матч «Спартака» и «Северстали» в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 пройдет 29 февраля в Москве. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
Новости