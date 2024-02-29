Кубок Гагарина: где смотреть трансляции матчей плей-офф КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 29 февраля. Седьмой матч финальной серии запланирован на 29 апреля.

В России плей-офф КХЛ можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime. Игры доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В Казахстане следить за Кубком Гагарина можно на телеканале Qazsport.

Также встречи местных команд покажут на региональных телеканалах.

Западная конференция

СКА — «78»

«Локомотив» — «Первый ярославский»

«Торпедо» — «НН 24»

«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»

Восточная конференция

«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»

«Салават Юлаев» — БСТ

«Авангард» — «12»

«Металлург» — «ТВ-ИН»

«Амур» — «Губерния»

«Трактор» — «ОТВ»