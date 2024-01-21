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21 января, 23:36

Защитник «Металлурга» Яковлев назвал решающий момент победного матча КХЛ против «Северстали»

Виктория Кравченко
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча КХЛ против «Северстали» (3:2)

— Мы забили хорошие голы, забили вовремя. Выделил бы Данилу Юрова, который забросил важную вторую шайбу и заступился за партнера. Он молодец, это был ключевой фактор.

— Можно сказать, что «Северсталь» похожа на «Металлург»?

— Да стиль игры похожий, они тоже стараются играть с шайбой, в пас. Есть схожие моменты, — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

«Магнитка» с 78 очками в 55 матчах является лидером Восточной конференции. «Северсталь» с 61 баллом после 53 игр располагается на 6-й строчке Запада.

Источник: https://metaratings.ru/news/yakovlev-o-rekorde-biryukova-ne-kazhdyi-igrok-mozhet-doiti-do-takikh-cifr-326225/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Ак Барс 53 31 22 64
7 Трактор 54 29 25 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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