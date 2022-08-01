Чибриков: «Сейчас у меня новый вызов в «Спартаке». Сосредоточен на том, чтобы попасть в основной состав»

Нападающий «Спартака» и проспект «Виннипега» Никита Чибриков рассказал о собственных планах на ближайшее будущее.

— Как сейчас строятся твои взаимоотношения с «Виннипегом»?

— Поддерживаем связь с клубом, общаемся. «Виннипег» всегда спрашивает, что и как у меня. Все нормально. Но сейчас у меня новый вызов в «Спартаке». Пока что я сосредоточен на том, чтобы попасть в основной состав и получить игровое время.

Пока не могу сказать, когда планирую уехать в Северную Америку. Хочется в этом сезоне хорошо сыграть в КХЛ, а там уже посмотрим. Вчера мы только приехали в расположение «Спартака» сразу со сборов в СКА. Еще особо даже не видели руководство. Только чуть-чуть поздоровались, нас поприветствовали. Пока какой-то конкретики не было, потому что решали вопросы с переездом и заселением. Сегодня будет только первая тренировка.