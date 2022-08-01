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Сегодня, 15:30

«Ротенберг сказал, что СКА идет за Кубком Гагарина и не может рисковать». Участник суперобмена — о переходе в «Спартак»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Никита Чибриков.
Фото Global Look Press
Никита Чибриков.
Фото Global Look Press
Никита Чибриков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард Никита Чибриков прокомментировал свой обмен из СКА в «Спартак».

В воскресенье защитник «Спартака» Александр Никишин перешел в СКА в обмен на защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

Об одном из самых мощных трейдов в истории КХЛ «СЭ» поговорил с новичком красно-белых Никитой Чибриковым.

— Насколько для тебя этот обмен получился неожиданным? Федор Свечков рассказывал, что ему агент говорил об интересе со стороны «Спартака» на протяжении всего межсезонья.

— В моей ситуации в мае тоже был слух от агента. Но тогда никакой конкретики не было. Просто ходили слухи, что мной заинтересовался «Спартак».

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— Что сказал Роман Ротенберг в личной беседе?

— Он пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав и они не могут рисковать, пробовать много новых игроков. Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен — большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке».

— То есть точки зрения развития «Спартак» — шаг вперед?

— Да, это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока.

Никита Чибриков. Фото Global Look Press
Никита Чибриков.
Фото Global Look Press

— В свое время Ротенберг отговорил тебя от отъезда в юниорскую лигу Онтарио. Как оценишь два года в Петербурге?

— Я только благодарен СКА за то, как я их провел. Мне давали шанс в 17 лет, и я всегда пользовался этим моментом, забирал этот шанс. Старался хорошо проявлять себя. В Санкт-Петербурге были созданы все условия — «Хоккейный город», лагеря развития, шансы сыграть на взрослом уровне. Постепенно я набирался опыта и в прошлом году провел очень сильный сезон в высшей лиге. Думаю, новой ступенью уже должна стать КХЛ.

— Нет внутреннего ощущения, что ты перерос «вышку»?

— Не могу сказать, что мне стало неинтересно играть в ВХЛ. Играть в хоккей всегда интересно. Но часть этого развития я уже прошел, нужно двигаться дальше — нельзя останавливаться на одном и том же месте.

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— В СКА работает достаточно большое количество тренеров по развитию. В чем ты глобально прибавил за последние два сезона?

— Здесь я начал развиваться как игрок. По юниорам и по МХЛ я был достаточно известным, но у меня еще не было пути во взрослом хоккее. Именно в СКА и начался этот путь. Мне помогали и тренеры, и руководство. Все тренинг-кэмпы, которые организовывались в «Хоккейном городе», шли мне только на пользу.

С опытом игры на взрослом уровне постоянно что-то брал и совершенствовался. Если надо было где-то позаниматься в зале, то у меня всегда была такая возможность. Всегда мог выйти заниматься и с тренером, и самостоятельно. Думаю, за это время добавил во всем — здесь нельзя выделить какой-то конкретный компонент. Если посмотреть, каким игроком я пришел в СКА и каким ухожу — это два разных хоккеиста. При этом я продолжаю расти.

Никита Чибриков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Чибриков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Как сейчас строятся взаимоотношения с «Виннипегом»?

— Поддерживаем связь с клубом, общаемся. «Виннипег» всегда спрашивает, что и как у меня. Все нормально. Но сейчас у меня новый вызов в «Спартаке». Пока что я сосредоточен на том, чтобы попасть в основной состав и получить игровое время.

Пока не могу сказать, когда планирую уехать в Северную Америку. Хочется в этом сезоне хорошо сыграть в КХЛ, а там уже посмотрим. Вчера мы только приехали в расположение «Спартака» сразу со сборов в СКА. Еще особо даже не видели руководство. Только чуть-чуть поздоровались, нас поприветствовали. Пока какой-то конкретики не было, потому что решали вопросы с переездом и заселением. Сегодня будет только первая тренировка.

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— Успел уже соскучиться по Москве? Или между жизнью в Москве и Санкт-Петербурге нет особой разницы?

— Все равно разница между городами немного ощущается. На самом деле сейчас даже больше привык к Питеру. Но летом всегда приезжаю в Москву, поэтому не сильно отвык от нее. Очень рад, что вернулся в родной город.

— Ты заканчивал школу в «Динамо», но на известном сайте EliteProspects в разделе «школа» у тебя стоит ЦСКА. Чьим воспитанником себя считаешь?

— Даже не знаю. Везде, где играл, набирался опыта и рос как хоккеист. Не могу себя отнести к какой-то конкретной школе. Хоккейная жизнь такова, что ты всегда меняешь клубы, и не всегда это зависит от тебя.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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