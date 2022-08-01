«Ротенберг сказал, что СКА идет за Кубком Гагарина и не может рисковать». Участник суперобмена — о переходе в «Спартак»
В воскресенье защитник «Спартака» Александр Никишин перешел в СКА в обмен на защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.
Об одном из самых мощных трейдов в истории КХЛ «СЭ» поговорил с новичком красно-белых Никитой Чибриковым.
— Насколько для тебя этот обмен получился неожиданным? Федор Свечков рассказывал, что ему агент говорил об интересе со стороны «Спартака» на протяжении всего межсезонья.
— В моей ситуации в мае тоже был слух от агента. Но тогда никакой конкретики не было. Просто ходили слухи, что мной заинтересовался «Спартак».
— Что сказал Роман Ротенберг в личной беседе?
— Он пожелал нам удачи и поблагодарил за работу. Сказал, что у СКА очень сильный состав и они не могут рисковать, пробовать много новых игроков. Отметил, что они идут за Кубком Гагарина, что этот обмен — большая возможность для нас. Говорил, что мы должны получить много игрового времени в «Спартаке».
— То есть точки зрения развития «Спартак» — шаг вперед?
— Да, это новая ступень в моем развитии, новый шанс проявить себя в КХЛ в качестве основного игрока.
— В свое время Ротенберг отговорил тебя от отъезда в юниорскую лигу Онтарио. Как оценишь два года в Петербурге?
— Я только благодарен СКА за то, как я их провел. Мне давали шанс в 17 лет, и я всегда пользовался этим моментом, забирал этот шанс. Старался хорошо проявлять себя. В Санкт-Петербурге были созданы все условия — «Хоккейный город», лагеря развития, шансы сыграть на взрослом уровне. Постепенно я набирался опыта и в прошлом году провел очень сильный сезон в высшей лиге. Думаю, новой ступенью уже должна стать КХЛ.
— Нет внутреннего ощущения, что ты перерос «вышку»?
— Не могу сказать, что мне стало неинтересно играть в ВХЛ. Играть в хоккей всегда интересно. Но часть этого развития я уже прошел, нужно двигаться дальше — нельзя останавливаться на одном и том же месте.
— В СКА работает достаточно большое количество тренеров по развитию. В чем ты глобально прибавил за последние два сезона?
— Здесь я начал развиваться как игрок. По юниорам и по МХЛ я был достаточно известным, но у меня еще не было пути во взрослом хоккее. Именно в СКА и начался этот путь. Мне помогали и тренеры, и руководство. Все тренинг-кэмпы, которые организовывались в «Хоккейном городе», шли мне только на пользу.
С опытом игры на взрослом уровне постоянно что-то брал и совершенствовался. Если надо было где-то позаниматься в зале, то у меня всегда была такая возможность. Всегда мог выйти заниматься и с тренером, и самостоятельно. Думаю, за это время добавил во всем — здесь нельзя выделить какой-то конкретный компонент. Если посмотреть, каким игроком я пришел в СКА и каким ухожу — это два разных хоккеиста. При этом я продолжаю расти.
— Как сейчас строятся взаимоотношения с «Виннипегом»?
— Поддерживаем связь с клубом, общаемся. «Виннипег» всегда спрашивает, что и как у меня. Все нормально. Но сейчас у меня новый вызов в «Спартаке». Пока что я сосредоточен на том, чтобы попасть в основной состав и получить игровое время.
Пока не могу сказать, когда планирую уехать в Северную Америку. Хочется в этом сезоне хорошо сыграть в КХЛ, а там уже посмотрим. Вчера мы только приехали в расположение «Спартака» сразу со сборов в СКА. Еще особо даже не видели руководство. Только чуть-чуть поздоровались, нас поприветствовали. Пока какой-то конкретики не было, потому что решали вопросы с переездом и заселением. Сегодня будет только первая тренировка.
— Успел уже соскучиться по Москве? Или между жизнью в Москве и Санкт-Петербурге нет особой разницы?
— Все равно разница между городами немного ощущается. На самом деле сейчас даже больше привык к Питеру. Но летом всегда приезжаю в Москву, поэтому не сильно отвык от нее. Очень рад, что вернулся в родной город.
— Ты заканчивал школу в «Динамо», но на известном сайте EliteProspects в разделе «школа» у тебя стоит ЦСКА. Чьим воспитанником себя считаешь?
— Даже не знаю. Везде, где играл, набирался опыта и рос как хоккеист. Не могу себя отнести к какой-то конкретной школе. Хоккейная жизнь такова, что ты всегда меняешь клубы, и не всегда это зависит от тебя.
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