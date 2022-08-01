Вратарь Калниньш прибыл в расположение «Амура»

Латвийский вратарь Янис Калниньш прибыл в Хабаровск в расположение «Амура».

«У меня была очень веселая дорога. Где-то 12-14 часов ехал на автобусе до Санкт-Петербурга, оттуда 12 часов летел через Новосибирск сюда. Чувствую себя сейчас как зомби. Пока еще не разговаривал ни с кем из тренеров о моей позиции и других вещах, только встретились, пожали руки. Я связывался с тренерским штабом «Амура» для разработки плана подготовки, тренировался на земле утром и вечером. Думаю, я в хорошей форме. Привет, Хабаровск! Скоро увидимся», — заявил Калниньш на YouTube-канале «Амура».

Калниньш в начале июля стал игроком «Амура», однако спустя две недели Латвийская федерация хоккея объявила, что отклонила поступившую заявку на перевод 30-летнего вратаря в трансферную систему Международной федерации хоккея.

Калниньш в прошлом сезоне выступал за шведский «Векше» и финскую «Таппару».

В КХЛ он ранее представлял рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе национальной команды вратарь принял участие в Олимпийских играх в Пекине.