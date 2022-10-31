Нападающий СКА Швец-Роговой внесен в список травмированных до конца сезона

Нападающий СКА Артем Швец-Роговой внесен в список травмированных до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем Артему здоровья, ждем возвращения на лед!» — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард не провел ни одного матча.

В прошлом регулярном чемпионате на его счету 4 (1+3) очка в 11 матчах. Также он забросил 1 шайбу в 7 матчах плей-офф.