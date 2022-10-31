Нападающий «Ак Барса» Семенов оштрафован за удар соперника клюшкой

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов получил денежный штраф от КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард получил 5 минут штрафа за удар клюшкой и дисциплинарный штраф до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семенова по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.