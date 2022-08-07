Капитан СКА Хуснутдинов — о сравнении с Ландескугом: «Приятно, конечно, но мы разные игроки»
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону, поражении от «Авангарда» на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open и капитанстве.
— Прошли четыре игры на турнире в Сочи. Какие ощущения?
— Все здорово. Игровая практика — то, что нужно на предсезонке. Смотрим, какие моменты надо улучшить, тренируем большинство, «три на три». Здорово, что участвуем в таком турнире.
— Отличалась ли игра с «Авангардом» от трех предыдущих?
— Ко всем играм мы готовимся одинаково. Но «Авангард» — топ-команда. Игралось сложнее. Некоторые ребята чуть мастеровитее и опытнее. Сегодня была тяжелая игра. Немного не получилось большинство и пропустили в меньшинстве. Будем работать.
— Когда вы узнали, что будете капитаном СКА?
— Прямо перед игрой. Не так давно. Это был нонсенс для меня.
— Какие были эмоции?
— Был рад, что доверили мне. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли и подсказали, что надо делать. Уже привык.
— В чем заключаются функции капитана СКА?
— Как и везде, можешь сказать правильные слова в раздевалке, поговорить с ребятами. Показывать пример на тренировках. Сейчас идет предсезонка, все выкладываемся. Но не могу сказать, что капитанство СКА чем-то отличается от других команд.
— Не чувствуете давление от более опытных игроков?
— Они, наоборот, помогают. Подсказывают, что и где надо сказать. Они только подбадривают — и это супер!
— Роман Ротенберг сравнил вас с Габриэлем Ландескугом, который стал капитаном «Колорадо» в юном возрасте. Что чувствуете, когда вас сравнивают с таким игроком?
— Приятно, конечно, но мы разные игроки. Сравнить можно только из-за того, что он стал капитаном в 19 лет, а я сейчас — в 20.
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Адмирал
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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