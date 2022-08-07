Капитан СКА Хуснутдинов — о сравнении с Ландескугом: «Приятно, конечно, но мы разные игроки»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону, поражении от «Авангарда» на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open и капитанстве.

— Прошли четыре игры на турнире в Сочи. Какие ощущения?

— Все здорово. Игровая практика — то, что нужно на предсезонке. Смотрим, какие моменты надо улучшить, тренируем большинство, «три на три». Здорово, что участвуем в таком турнире.

— Отличалась ли игра с «Авангардом» от трех предыдущих?

— Ко всем играм мы готовимся одинаково. Но «Авангард» — топ-команда. Игралось сложнее. Некоторые ребята чуть мастеровитее и опытнее. Сегодня была тяжелая игра. Немного не получилось большинство и пропустили в меньшинстве. Будем работать.

— Когда вы узнали, что будете капитаном СКА?

— Прямо перед игрой. Не так давно. Это был нонсенс для меня.

— Какие были эмоции?

— Был рад, что доверили мне. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли и подсказали, что надо делать. Уже привык.

— В чем заключаются функции капитана СКА?

— Как и везде, можешь сказать правильные слова в раздевалке, поговорить с ребятами. Показывать пример на тренировках. Сейчас идет предсезонка, все выкладываемся. Но не могу сказать, что капитанство СКА чем-то отличается от других команд.

— Не чувствуете давление от более опытных игроков?

— Они, наоборот, помогают. Подсказывают, что и где надо сказать. Они только подбадривают — и это супер!

— Роман Ротенберг сравнил вас с Габриэлем Ландескугом, который стал капитаном «Колорадо» в юном возрасте. Что чувствуете, когда вас сравнивают с таким игроком?

— Приятно, конечно, но мы разные игроки. Сравнить можно только из-за того, что он стал капитаном в 19 лет, а я сейчас — в 20.