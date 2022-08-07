Сборная России U25 разгромила «Сочи» на товарищеском турнире
Сборная России U25 разгромила «Сочи» со счетом 6:1 на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022.
За национальную команду дублями отметились Дмитрий Бучельников и Максим Грошев. Также голы забили Данила Юров и Александр Перевалов.
В составе сочинского клуба единственную шайбу забросил Артур Тянулин.
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — Россия U25 — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы: Грошев — 1 (бол., Танков, Бучельников), 7:15 — 0:1. Бучельников — 2 (бол., Танков), 20:45 — 0:2. Грошев — 2 (Бучельников), 24:49 — 0:3. Бучельников — 3 (бол., Грошев, Танков), 27:18 — 0:4. Юров — 2 (Бучельников, Грязнов), 28:58 — 0:5. Тянулин — 3 (бол., Глотов), 42:34 — 1:5. Перевалов — 1 (Лазутин), 43:47 — 1:6.
Вратари: Мельничук (Третьяк, 27:18) — Набоков.
Штраф: 12 — 6.
Судьи: Наумов, Сергеев.
7 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
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|0
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|0
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|0
|6
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|0
|0
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|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
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|0
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|0
|0
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|Сибирь
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|0
|0
|0
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|Трактор
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|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
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|4 - 1
|1.09
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