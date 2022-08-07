Сборная России U25 разгромила «Сочи» на товарищеском турнире

Сборная России U25 разгромила «Сочи» со счетом 6:1 на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open 2022.

За национальную команду дублями отметились Дмитрий Бучельников и Максим Грошев. Также голы забили Данила Юров и Александр Перевалов.

В составе сочинского клуба единственную шайбу забросил Артур Тянулин.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — Россия U25 — 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы: Грошев — 1 (бол., Танков, Бучельников), 7:15 — 0:1. Бучельников — 2 (бол., Танков), 20:45 — 0:2. Грошев — 2 (Бучельников), 24:49 — 0:3. Бучельников — 3 (бол., Грошев, Танков), 27:18 — 0:4. Юров — 2 (Бучельников, Грязнов), 28:58 — 0:5. Тянулин — 3 (бол., Глотов), 42:34 — 1:5. Перевалов — 1 (Лазутин), 43:47 — 1:6.

Вратари: Мельничук (Третьяк, 27:18) — Набоков.

Штраф: 12 — 6.

Судьи: Наумов, Сергеев.

7 августа. Сочи. Шайба.