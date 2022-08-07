Американский защитник перейдет в клуб КХЛ

Как стало известно «СЭ», американский защитник Дойл Самерби станет новичком «Куньлуня».

Последние годы карьеры 28-летний американец выступал в АХЛ. Он успел поиграть за «Кливленд», «Тусон» и «Айову».

Всего в лиге Самерби провел 244 матча, в которых набрал 53 (12+41) очка.

Ранее «Куньлунь» объявил о заключение контрактов сразу с девятью игроками.