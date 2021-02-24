Нападающий «Сибири» Комаров дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Сибири» Виктор Комаров получил одноматчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт КХЛ 24 февраля.

Российский форвард наказан отстранением на один матч и взысканием денежного штрафа за удар соперника, не владеющего шайбой, в матче регулярного сезона КХЛ против «Трактора» (4:2).

Свой следующий матч новосибирский клуб проведет в четверг, 25 февраля, на выезде против «Спартака». Начало — в 19.30 (мск).