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Нападающий «Сибири» Ли стал лучшим игроком дня в КХЛ

12:33
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Нападающий «Сибири» Олег Ли стал лучшим игроком дня в КХЛ, сообщает Twitter лиги 24 февраля.

29-летний россиянин забрал три (2+1) очка в матче регулярного сезона против «Трактора» (4:2).

В нынешнем сезоне КХЛ Ли провел 54 матча, в которых набрал 29 (17+12) очков.

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