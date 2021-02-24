Нападающий «Сибири» Ли стал лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий «Сибири» Олег Ли стал лучшим игроком дня в КХЛ, сообщает Twitter лиги 24 февраля.

29-летний россиянин забрал три (2+1) очка в матче регулярного сезона против «Трактора» (4:2).

Нападающий @hcsibir Олег Ли 2-й раз в сезоне (и в карьере) сделал дубль и набрал 3 очка за матч и был признан игроком дня в КХЛ, получив 38% голосов болельщиков в ВК! pic.twitter.com/xXlDCIsdMF — КХЛ (@khl) February 24, 2021

В нынешнем сезоне КХЛ Ли провел 54 матча, в которых набрал 29 (17+12) очков.