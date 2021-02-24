КХЛ опубликовала предварительный календарь первого раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте 24 февраля опубликовала предварительный календарь первого раунда Кубка Гагарина.

Плей-офф стартует второго марта, и в этот день в любом случае будет играть пара с участием омского «Авангарда».

Серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и «Спартака» (начинающего в гостях) начнутся в один день, в связи с тем, что их домашней площадкой является «ЦСКА Арена».

Предварительное расписание плей-офф

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — сроки серий пар 2-7, 3-6

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта — сроки серий пар 1-8, 4-5

*если матчи понадобятся.

На первой стадии плей-офф соперники сыграют серию до четырех побед одной из команд. Окончательная сетка первого раунда станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.