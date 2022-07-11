Нападающий Шэйн Принс продолжит карьеру в «Спартаке»

«Спартак» из Москвы заключил контракт с нападающим Шэйном Принсом. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Принс в 33 матчах за «Автомобилист» набрал 17 (10+7) очков. Сезон он доигрывал в Швейцарии в составе «Лугано», где набрал 6 (2+4) очков в 7 встречах.

Уроженец США выступает с 2018 года КХЛ. Он играл за «Сибирь», минское «Динамо» и «Автомобилист», набрав в общей сложности 120 (51+69) очков в 175 матчах.

В 2020 году нападающий Шэйн Принс гражданство Белоруссии, сыграв на чемпионате мира 2021 года и отборочном этапе к Олимпийским играм в Пекине.