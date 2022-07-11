«Витязь» продлил контракт с защитником Стекловым

Защитник Кирилл Стеклов будет выступать за «Витязь» в сезоне-2022/23. Клуб заключил с ним новый контракт на год, сообщает сайт команды.

В 17 лет он на один сезон уезжал за океан и выступал за клуб молодежной лиги Онтарио «Лондон Найтс».

Спустя год, в сезоне-2020/21, защитник прошел подготовку в молодежной команде «Русские Витязи». Дебютировал в основе «Витязя» осенью 2021-го.

В составе молодежной сборной России принял участие в молодежном чемпионате мира в Канаде.