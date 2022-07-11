Новичок «Ак Барса» Галиев переподписал контракт с уменьшением зарплаты

Обменянный недавно из московского «Динамо» в «Ак Барс» нападающий Станислав Галиев подписал новый контракт с казанским клубом на 2 года, сообщает официальный сайт казанцев.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в сезоне-2022/23 составит 45 миллионов рублей в год.

По прежнему контракту Галиев должен был получить 60 миллионов рублей в год, но соглашение было рассчитано лишь до конца этого сезона.

1 июля казанский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Прошедший сезон Галиев провел в московском «Динамо». В его активе 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата и шесть (6+0) очков в 11 встречах Кубка Гагарина в прошедшем сезоне.