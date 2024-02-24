Никита Коростелев: «Будем пытаться вернуть должок»
Нападающий «Северстали» Никита Коростелев прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Насколько, с психологической точки зрения, было тяжело подходить к этому матчу?
— Мы все профессионалы, старались настроиться, сейчас такие игры как и позавчера.
— Казалось, что во втором периоде команда уступала «Спартаку». С чем это связано?
— Наверное какой-то критерий конкретный я не назову. У нас график выстроен так, что четвертая игра через день, где-то силы могли закончиться. Это бывает часто, в плей-офф будет еще чаще. Нужно уметь через такое проходить.
— Проигрыш вас расстроил или завел на 29 число?
— Везде нужно искать плюсы и мотивацию. Постараемся вернуть должок.
— Вас будет кто-то поддерживать в плей-офф?
— Конечно, вся моя семья. Я сам из Москвы, поэтому много кто будет на «Мегаспорте»
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