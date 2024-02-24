Никита Коростелев: «Будем пытаться вернуть должок»

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Насколько, с психологической точки зрения, было тяжело подходить к этому матчу?

— Мы все профессионалы, старались настроиться, сейчас такие игры как и позавчера.

— Казалось, что во втором периоде команда уступала «Спартаку». С чем это связано?

— Наверное какой-то критерий конкретный я не назову. У нас график выстроен так, что четвертая игра через день, где-то силы могли закончиться. Это бывает часто, в плей-офф будет еще чаще. Нужно уметь через такое проходить.

— Проигрыш вас расстроил или завел на 29 число?

— Везде нужно искать плюсы и мотивацию. Постараемся вернуть должок.

— Вас будет кто-то поддерживать в плей-офф?

— Конечно, вся моя семья. Я сам из Москвы, поэтому много кто будет на «Мегаспорте»

Анна Бирюкова