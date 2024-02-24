Мартемьянов — о плей-офф: «Не хотят с нами играть — их проблемы. Дальний Восток это тоже Россия»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4) рассказал о своих ожиданиях перед стартом плей-офф.

«Соперника мы пока не знаем, трудно что-то сказать. Команда у нас абсолютно новая. Ценность игрока в плей-офф возрастает кратно, каждый хочет показать, что он достоен находиться в этой команде, будет борьба за контракты. Каждая ошибка может привести к окончанию серии, нужно поправлять вещи в плане атаки. Мы мало бросаем, академичный хоккей выдаем. Соперник показал сегодня как надо действовать. Есть момент — атакуй, когда пропесочишь начинают показывать нормальный хоккей.

Я не заморачиваюсь с кем играть, в плей-офф все команды сильные, мы тоже сильная команда, не проходная. Здесь мы уже фактически неделю находимся в московском поясе, потом вернемся также как они будем себя чувствовать. Единственное мы уже адаптированы к этим переездам, знаю, что многие не желают с нами играть, но это их проблемы. Ребята у нас привыкли к такому режиму, спят в самолете. Дальний восток — это тоже Россия.

Меня лично мотивирует «Адмирал». Ребята молодцы, хорошо играли, кубковая игра была. Пусть почаще от обороны, но какая разница, результат был, команда умела терпеть и забивать нужные голы», — сказал Мартемьянов.

«Амур» ранее гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2018 года.