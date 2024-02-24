Мартемьянов — о плей-офф: «Не хотят с нами играть — их проблемы. Дальний Восток это тоже Россия»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4) рассказал о своих ожиданиях перед стартом плей-офф.
«Соперника мы пока не знаем, трудно что-то сказать. Команда у нас абсолютно новая. Ценность игрока в плей-офф возрастает кратно, каждый хочет показать, что он достоен находиться в этой команде, будет борьба за контракты. Каждая ошибка может привести к окончанию серии, нужно поправлять вещи в плане атаки. Мы мало бросаем, академичный хоккей выдаем. Соперник показал сегодня как надо действовать. Есть момент — атакуй, когда пропесочишь начинают показывать нормальный хоккей.
Я не заморачиваюсь с кем играть, в плей-офф все команды сильные, мы тоже сильная команда, не проходная. Здесь мы уже фактически неделю находимся в московском поясе, потом вернемся также как они будем себя чувствовать. Единственное мы уже адаптированы к этим переездам, знаю, что многие не желают с нами играть, но это их проблемы. Ребята у нас привыкли к такому режиму, спят в самолете. Дальний восток — это тоже Россия.
Меня лично мотивирует «Адмирал». Ребята молодцы, хорошо играли, кубковая игра была. Пусть почаще от обороны, но какая разница, результат был, команда умела терпеть и забивать нужные голы», — сказал Мартемьянов.
«Амур» ранее гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2018 года.
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|П
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|Динамо М
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|45
|22
|96
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|СКА
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|44
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|Спартак
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|5
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|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|1 : 4
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|3 : 2 Б
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|2 : 1
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|4 : 2
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 3