Коростелев: «Тренеры «Северстали» делают все, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры»

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев оценил работу тренерского штаба череповецкой команды.

«Тренерский штаб преподает такой атакующий стиль игры, за ним интересно наблюдать. У ребят в команде есть уверенность, руки развязаны. Я получаю удовольствие от такого атакующего стиля игры, который мне подходит. Тренерский штаб делает все, чтобы хоккеисты получали удовольствие от игры», — цитирует Коростелева «РБ Спорт».

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 41 очко в 39 матчах регулярки.

В нынешнем сезоне КХЛ Коростелев набрал 19 (12+7) очков в 37 играх.