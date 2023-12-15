Волгин подпишет контракт до конца сезона с «Ладой»

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Волгин подпишет контракт до конца сезона с «Ладой».

Ранее сообщалось о том, что «Амур» расторг контракт с Волгиным.

В этом сезоне 33-летний хоккеист провел 16 матчей в КХЛ за «Амур», набрав 4 (1+3) очка.