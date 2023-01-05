Нападающий «Северстали» Лишка: «Мы можем находиться выше в турнирной таблице»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 ОТ).

«Игра была равная. Возможности были как у нас, так и у соперника. Хотелось набрать два очка. Думаю, что счет мог и в нашу сторону повернуться», — приводит Metaratings.ru слова Лишки.

Также он подвел итоги первой части регулярного чемпионата КХЛ для команды.

«Несколько раз у нас возникали серии из поражений, что сказывается на психологии. Намного проще готовиться к играм после побед. Не хотели падать в яму. Думаю, с этим неудачные результаты связаны. Несколько матчей мы проиграли в овертайме.

Однако хочется обращать внимание на свою игру. Мы можем находиться выше в турнирной таблице. Сейчас мы на 8 месте. Но у нас есть в запасе игры, чтобы подняться повыше", — добавил хоккеист.

«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.