Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:38

Робин Пресс — о матче с «Ак Барсом»: «Думаю, игра вратарей стала определяющей»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Северстали» Робин Пресс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«У них классная команда, даже не знаю, что еще добавить. Приятная арена, красивый город, полные трибуны, хорошая атмосфера. Я бы не сказал, что были какие-то специальные вещи на них, мы просто идем от матча к матчу, стараемся отталкиваться от своей игры. Так что, в целом это был очередной матч, где от нас требовалось взять два очка.

Думаю, игра вратарей стала определяющей. Мы определенно могли забить больше, нежели одну шайбу, как впрочем, и они. Шуга держал нас в игре — это без сомнений. Нам стоило концентрированнее подходить к завершению атак, бросать точнее и наверняка", — приводит Metaratings.ru слова Пресса.

«Северсталь» набрала 47 очков в 46 встречах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-severstali-press-igra-vratarei-stala-opredelyayushei-v-matche-s-ak-barsom-217894/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Северстали» Лишка: «Мы можем находиться выше в турнирной таблице»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 47 36 11 76
2 Локомотив 47 29 18 65
3 ЦСКА 45 29 16 63
4 Торпедо 46 29 17 61
5 Динамо М 46 26 20 60
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Северсталь 46 18 28 47
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 47 16 31 36
11 Сочи 45 5 40 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 46 28 18 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 46 28 18 60
4 Сал. Юлаев 46 24 22 57
5 Сибирь 47 27 20 57
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 46 21 25 45
9 Трактор 47 19 28 44
10 Нефтехимик 46 20 26 43
11 Амур 45 18 27 42
Результаты / календарь
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 10:00
Адмирал – Динамо Мн
 - : -
5.01 10:00
Амур – Барыс
 - : -
5.01 13:30
Сибирь – Авангард
 - : -
5.01 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости