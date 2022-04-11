Нападающий «Трактора» Сергей Калинин после поражения от «Металлурга» (1:2, 1-4) в полуфинальной серии Восточной конференции поздравил магнитогорскую команду с выходом в финал Кубка Гагарина.

«Проигрывать всегда непросто. Опустошение, — приводит официальный сайт КХЛ слова Калинина. — Соперника — с выходом в финал, удачи. Горжусь своей командой. Здорово играли и в сезоне, и в плей-офф — друг за друга. Но мелочи решают в таких играх. Тут не только мастерство нужно иметь, но и удачу, вовремя забить. Много всего. Чуть не хватило. «Металлург» еще раз поздравляю. Играли хорошо в течение всей серии».

По словам 31-летнего форварда, челябинской команде надо было играть более осторожно, но в некоторых играх этого не получилось.

«Были моменты, вовремя не забили, это повлияло на результат каждой конкретной игры. Во втором матче забили свое и выиграли. Где-то не дотерпели. Надо было играть более осторожно, больше на команду, чего нам тоже не удалось в паре встреч. 0:6 дома — такое бывает, немного отвернулась фортуна от нас — тоже были моменты. Я горд командой, что играли вместе. Приятная была атмосфера. И болельщикам спасибо за поддержку», — сказал Калинин.