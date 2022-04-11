Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопрос, с кем из армейских команд хотел бы встретиться в финале Кубка Гагарина.

— Вас ждет очередной финал. Раньше вас считали молодым и перспективным специалистом, а теперь вы будете играть против таких тренеров из ЦСКА или СКА. С кем из них вам по-тренерски было бы интереснее сыграть?

— Какой хороший вопрос. Однозначно хотелось бы сыграть с армейцами. Предпочтения внутри себя есть, но скажу так: пусть они разбираются, мы передохнем пару дней и будем готовиться к любой команде.

В финале Западной конференции СКА ведет у ЦСКА 3-2. Шестой матч пройдет в Москве во вторник, 12 апреля.