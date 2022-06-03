Грицюк заявил, что удовлетворен результатом сборной России на Олимпиаде

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк поделился мнением о выступлении национальной команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

По словам 21-летнего россиянина, он удовлетворен как командным, так и личным результатом.

«До сих пор двоякие чувства, — приводит слова Грицюка RT. — Мы, по сути, сделали все, что могли. И в целом я удовлетворен как командным, так и личным результатом. Ясное дело, все хотят побеждать. Но выигрывает сильнейший. И возможно, это поражение в финале станет стимулом для еще более усердной работы. До следующих Олимпийских игр четыре года. Нужно выкладываться по максимуму и поднимать свой уровень, чтобы в следующий раз не было так обидно».

Также нападающий поблагодарил тренеров национальной команды за доверие.

«Очень благодарен тренерам за то, что они смогли довериться молодому парню и давали мне играть на турнире. По эмоциям это был огромный подъем в середине сезона», — сказал он.

В финале Олимпиады сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 1:2.