«Салават Юлаев» заплатит финскому ТПС 150 тысяч евро за Кареева

Как ранее сообщил «Горобзор», вратарь Андрей Кареев перейдет из финского ТПС в «Салават Юлаев».

По информации «СЭ», уфимцы заплатят финскому клубу компенсацию в размере 150 тысяч евро.

В минувшем сезоне российский голкипер провел 50 матчей в чемпионате Финляндии, в среднем пропуская по 2,02 гола за игру и имея процент отраженных бросков 92,1. Также на счету счету 18 игр в плей-офф (1,88 гола в среднем и 92,6 отраженных).

В КХЛ Кареев играл за новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».